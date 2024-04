Nach Großeinsatz der Feuerwehr Das wurde beim Brand im Vereinsheim des SSV Merten zerstört

Während die Kriminalpolizei zur Brandursache ermittelt, bleibt dem Verein nur, die Scherben aufzulesen: Am Mittwochmittag war in einem Anbau vom Vereinsheim des SSV Merten ein Feuer ausgebrochen. Verletzte gibt es nicht zu beklagen, der noch nicht bezifferte Sachschaden dürfte jedoch hoch ausfallen. „Wir hatten das Sportheim nach der Flut ja gerade erst generalsaniert. Was uns am meisten weh tut, ist die neue Solaranlage, die wir vor einem halben Jahr in Betrieb genommen haben“, sagt der Erste Vorsitzende Theo Riegel, im Gespräch mit dem GA.