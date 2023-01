Debatte um Steuererhöhungen in Bornheim : Gegenwind für die Steuerpläne der Stadtverwaltung

Das Rathaus der Stadt Bornheim: Über den Haushalt für die Jahre 2023/24 wird derzeit beraten. Foto: Christoph Meurer

Bornheim Dass Grund- und Gewerbesteuer in Bornheim steigen werden, scheint sicher. Aber wie viel mehr müssen die Menschen in der Stadt bezahlen? Auf die Frage gibt es durchaus unterschiedliche Antworten.

Die Menschen in Bornheim können davon ausgehen, dass Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt steigen werden. Aber wie stark? Zu dieser Frage gehen die Antworten auseinander. Wie berichtet, haben Bürgermeister Christoph Becker und Kämmerer Ralf Cugaly einen Haushaltsentwurf für die Jahre 2023/24 vorgelegt, in dessen Kontext die Hebesätze wie folgt steigen sollen: für die Grundsteuer A von derzeit 290 auf 375 Punkte, für die Grundsteuer B von 695 auf 825 Punkte, die Gewerbesteuer von 490 auf 575 Punkte. Begründet wird das mit stark gestiegenen Kosten und vielen notwendigen Ausgaben. Keine Totalopposition, wohl aber Gegenwind für die Stadtverwaltung gibt es nun von der Bornheimer CDU-Fraktion.

Viele Infrastrukturprojekte, fehlendes Personal, aber auch die Folgekosten der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs mit Preissteigerungen und der Unterbringung von Geflüchteten: Zwar erkennt die Union an, dass die wirtschaftliche Situation der Stadt Bornheim angespannt ist und bleibt, allerdings könne sie „die deutlichen Mehrbelastungen der Bürgerinnen und Bürger“ nicht mittragen, wie es in einer Pressemitteilung heißt, die im Nachgang einer Haushaltsklausur der Unionsfraktion verschickt wurde.

Konkrete Zahlen kann die Bornheimer CDU noch nicht nennen

Und was bedeutet das? „Im Gegensatz zum Haushaltsentwurf hat sich die CDU-Fraktion verständigt, lediglich moderate Anpassungen bei Grund- und Gewerbesteuer vorzunehmen“, heißt es in der Erklärung weiter. Die Steuern sollen also auch mit der Union steigen. Aber auf welchen Hebesatz, das weiß sie selbst noch nicht. „Unter dem, was die Stadt vorgeschlagen hat“, sagt CDU-Fraktionsgeschäftsführer und Pressesprecher Sascha A. Mauel auf Anfrage des General-Anzeigers. Konkrete Zahlen würden sich nach weiteren Gesprächen ergeben, so Mauel. Zugleich betont er, dass nach dem Willen der CDU die Hebesätze künftig an die wirtschaftliche Entwicklung angelehnt, demnach regelmäßiger überprüft werden sollen, um sie gegebenenfalls auch wieder zu senken.

Kritik äußert die Union an den Vorstellungen der Stadt, was die Schaffung neuer Stellen angeht. „Bei den Personalkosten können wir die Ansätze des Bürgermeisters nicht ganz nachvollziehen“, heißt es in der Mitteilung der Union. Weil es Stellen gebe, die im vorausgegangenen Haushalt genehmigt wurden, aber bis heute nicht besetzt seien, hätten neue Stellen in denselben Bereichen wenig Sinn, so die Union. „Einige Stellen sind natürlich unabdingbar, zum Beispiel für die Kitas. Bei anderen werden wir genau hinschauen“, so Mauel. In welchen Bereichen die CDU keine weiteren Stellen schaffen will, konnte Mauel noch nicht sagen. Das würden weitere Gespräche mit der Stadt ergeben – allerdings erwarte die Union vom Bürgermeister „ein noch stärkeres und schnelleres Vorantreiben der Digitalisierung des Rathauses“.

Wie es mit dem Haushaltsentwurf weitergeht

Nachdem Bürgermeister und Kämmerer den Haushaltsentwurf eingebracht haben, beschäftigen sich derzeit alle Fraktionen damit. In den kommenden Wochen wird der Etatvorschlag in allen Fachausschüssen nach Themengebieten durchgearbeitet. Dabei bringen die Fraktionen für gewöhnlich selbst Vorschläge und Forderungen ein, etwa was Investitionen betrifft.

Vonseiten der CDU dürfte dabei nicht viel zu hören sein. Nach eigenen Angaben will die Union keine Anträge stellen, die weitere Ausgaben nach sich ziehen, um „eine Überschuldung der Stadt in den nächsten Jahren zu vermeiden“, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Anfang März steht eine ganztägige Sitzung des Bornheimer Haupt- und Finanzausschusses an, in der der Gesamthaushalt von den ehrenamtlich tätigen Kommunalpolitikern und der Stadtverwaltung nochmals Stück vor Stück durchgekaut wird. Beschlossen wird er dann im Stadtrat, was Ende März der Fall sein dürfte.