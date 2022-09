Seenotrettung im Mittelmeer : Demo für Flüchtlinge: Bornheimer bilden Menschenkette

Bornheim Der evangelische Arbeitskreis „FriedensDekade“ hat gegen den Umgang mit geflüchteten Menschen im Mittelmeerraum protestiert. Neben Kritik gab es auch konkrete Forderungen.

Ein Zeichen für mehr Menschlichkeit, mit Blick auf die tragischen Schicksale Geflüchteter auf den Mittelmeerrouten, setzten am Samstag 32 Männer und Frauen auf dem Bornheimer Peter-Fryns-Platz, zeitgleich mit ähnlichen Kundgebungen in Bonn und Brühl. Initiator der Aktion, nach 2021 die zweite ihrer Art, ist der Arbeitskreis „FriedensDekade“ der Evangelischen Kirchengemeinde um Kurt Schiwy, der damit auf die „tödlichste Grenze der Europäischen Union, das Mittelmeer“ aufmerksam machen will und die Schaffung sicherer Fluchtwege, die Bekämpfung von Fluchtursachen und einen humanen Umgang mit geflüchteten Menschen fordert.