Demonstration für Demokratie 1500 Menschen gehen in Bornheim gegen rechts auf die Straße

Hinzu kam aber auch, dass es in vielen anderen Vorgebirgskommunen schon Demos gegeben hat, in Bornheim aber noch nicht. Als Schauplatz suchte man sich den Dorfplatz in Kardorf aus, auf dem auch viele Veranstaltungen stattfinden. Warum nicht einen zentraleren Ort wie den Peter-Fryns-Platz in Bornheim? Zum einen, weil die Organisatoren in Kardorf wohnen, erklärte Thusek. „Und das ist der größte Platz in Bornheim.“ Logistisch gut gelegen: Bus- und Bahnhaltestellen in der Nähe, beim nahen Discounter ein großer Parkplatz. „Und hier hatten wir die wenigste Arbeit. Wir mussten keine Straßensperrungen organisieren.“ So viele Leute wie dorthin kamen, hätten im Bornheimer Zentrum vielleicht gar keinen Platz gehabt.