Symbol für Anpassung und Überlebenswille : Künstler umwickelt Rabenfiguren mit rot-weißem Flatterband

Bornheim Wer eine in rot-weißes Flatterband eingewickelte Rabenfigur sieht, hat einen Teil eines Kunstprojekts von Dennis Josef Meseg entdeckt. Im vergangenen Jahr hatte der Alanus-Student mit einem Corona-Mahnmal für Aufsehen gesorgt.

Die Tiere, die sich dort niedergelassen haben, sind Teil des Projekts „1000 Raben – Von Überlebenskünstler zu Überlebenskünstler“ des aus dem Vorgebirge stammenden, in Wesseling lebenden Künstlers und Alanus-Studenten Dennis Josef Meseg.

Zeichen gegen Gewalt an Frauen in Bonn

Internationaler Tag : Zeichen gegen Gewalt an Frauen in Bonn

Student stellt „Corona-Mahnmal“ in Bonn aus

Rot-weiße Puppen auf dem Münsterplatz : Student stellt „Corona-Mahnmal“ in Bonn aus

Meseg ist bekannt geworden, als er durch 111 mit weiß-rotem Flatterband umwickelte Schaufensterpuppen unter dem Titel „It is like that“ ein Mahnmal zur Coronakrise geschaffen hatte, das auch auf dem Bonner Münsterplatz zu sehen war. Nun hat Meseg Rabenfiguren eingewickelt, die eigentlich dazu dienen sollen, Tauben zu verscheuchen – „was aber nie funktioniert“, wie er scherzt.

Mehr als 600 Vögel sind schon ausgeflogen

Für Meseg ist der Rabe ein Symbol für Anpassung und Überlebenswille, für strategisches Denken und besonders für die Überlegenheit der Natur gegenüber dem Menschen. „Es darf aber jeder reininterpretieren, was er möchte“, betont er. Mehr als 600 Raben seien bereits aus seinem Atelier ausgeflogen, berichtet Meseg.

Und sie haben sich nicht nur in der Region niedergelassen, sondern etwa über befreundete Künstler noch weitere Strecken zurückgelegt. „Viele Raben sind bis Köln und Düsseldorf geflogen, andere bis nach Berlin und München. Und einzelne Grüppchen sogar bis Marokko, Schottland und in die USA“, so Meseg.