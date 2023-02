50 Jahre Karate in Bornheim : Im Dojo geht es um Körper und Geist

Japanischer Kampfsport

Alle japanischen Kampfsportarten werden unter dem Begriff Budo zusammengefasst, also Judo, Aikido, Kendo und auch Karate-do. Do ist Japanisch für Weg und das zeigt an: Bei diesen Sportarten ist der Weg das Ziel, also das ständige körperliche und geistige Weiterentwickeln, nicht das bloße Besser-als-andere-Sein. So wird im Bornheimer Shotokan Karate Dojo der Kampfsport verstanden.

Shotokan ist eine Stilrichtung von Karate-do, die eine bestimmte geistige Einstellung und Körperhaltung mit sich bringt. Sie spielt eine Rolle vor allem in der Kihon, den Basistechniken, und in der Kata, Bewegungsabläufen im Kampf gegen einen imaginären Gegner. Auch im Kumite, dem Trainings- oder Wettkampf, ist die Grundkörperhaltung ein tiefer Stand. Der Ort fürs Training heißt Dojo, Japanisch etwa für „Ort des Weges“. Ein Budo-Kämpfer wird als Ka bezeichnet. Die Ausbildung ist in Kyu-Grade und Gürtelfarben unterteilt. Man beginnt mit dem weißen Gürtel, es folgen weißgelb, gelb, orange, grün, violett und blau, drei braune Gürtel und als letzter der schwarze, womit der Dan-Grad erreicht ist. Den schwarzen Gürtel haben nur Meister. Der Lehrer mit dem höchsten Dan-Grad ist der Sensei, darunter heißen sie Senpai. Infos auf www.karate-bornheim.de. kpo