Nachwuchsschauspieler aus Bornheim : Lewis Köhl kämpft in einer Fernsehserie gegen Rassismus

Lewis Köhl mit neuem Mountain-E-Bike, das er sich von seinem Filmhonorar aussuchen konnte. Foto: Stefan Hermes

Bornheim-Merten Witzig und informativ gegen Rassimus: Das ist das Konzept seiner Serie, in der Lewis Köhl aus Merten mitspielt. Obgleich er erst zwölf Jahre als ist, hat er schon viel Erfahrung vor der Kamera.



Nur noch an einen großen Koffer kann sich Lewis Köhl erinnern. Das Gepäckstück war Requisite in einem Werbespot für das Super-RTL-Kinderprogramm Toggolino, in dem der Junge mitgespielt hatte. Damals war der heute zwölfjährige Mertener drei Jahre alt und gerade für die Medienwelt entdeckt worden. Aktuell ist er in der Comedyserie „Moooment!“ des Kinderkanals (Kika) zu sehen. In der Serie spielt er Sam, der in einer Clique von sechs gleichaltrigen Kindern auf ebenso kluge wie erfrischend witzige Weise zeigt, wie sinnlos und dumm Rassismus ist.

Das Grundgerüst der Serie: Julia, Tayfun, Nadia, Johannes, Sam und Adaolisa sind beste Freunde und haben in jeder der fünf Episoden die Macht, die Zeit anzuhalten. Das machen sie immer dann, wenn sie Rassismus erleben. Mit einem „Moooment!“, gleich einem Zauberspruch, friert die Welt um sie herum ein und sie können die gerade erlebte Situation besprechen.

Ob in der Schule, bei einer Geburtstagsfeier, im Kaufhaus oder in der Eisdiele: Überall werden die sechs Freunde mit Rassismus konfrontiert. Sie erklären dann, was da gerade schiefläuft und wie den Erwachsenen klargemacht werden sollte, dass sie sich gerade rassistisch verhalten.

Verwandlung mit einem Fingerschnippen

„Es ist schön, dass wir als Kinder den Erwachsenen zeigen können, was sie falsch machen“, berichtet Lewis im Gespräch mit dem General-Anzeiger, eingerahmt von seinen Eltern Jette und Thomas Köhl an einem Tisch im elterlichen Restaurant Köhlz. Es falle ihm leicht, eine Rolle zu spielen. Er schnippt mit den Fingern und demonstriert damit, wie schnell er sich von Lewis in Sam verwandeln kann. Das sei das Ergebnis einer guten Vorbereitung.

Für die Rolle des Sam, der eigentlich Samuel heißt und jüdischen Glaubens ist, habe er viel über das Judentum gelesen und mit seinen Eltern gesprochen. „Wir sehen uns die Angebote, die Lewis bekommt, immer sehr genau an und besprechen die Rollen mit ihm“, sagt Jette Köhl. Letztlich entscheide sich aber Lewis für oder gegen eine Rolle. Der Zwölfjährige ergänzt, dass er auch schon Angebote abgelehnt habe. „Da wurde es mir einfach zu viel“, sagt er.

Bereits 25 Einsätze

Auf der Webseite „Crew United“, auf der sich Filmschaffende darstellen, sind bereits 25 Produktionen seit 2013 zu finden, an denen Lewis mitgewirkt hat. „Dabei sind wir ganz zufällig in die Branche reingerutscht“, berichtet seine Mutter. In einer Babygruppe sei Lewis‘ drei Jahre jüngere Schwester Jolie einer Bekannten für den Einsatz in einem Werbespot aufgefallen, wodurch der Kontakt zu einer Kölner Modelagentur entstand. Diese habe sich dann auch schnell den blondlockigen Lewis gesichert, der als Dreijähriger schon wenig später für Toggolino vor der Kamera stand.

Kurz vor der Aufnahme: Lewis probt mit Regisseurin Laura Fischer. Foto: KIKA

Es folgten bis heute unter anderem Modenschauen und Foto-Shootings für Bekleidungs- und Schuhfirmen sowie für eine Versicherung. In Portugal drehte Lewis fünf Tage lang am Strand einen Werbespot für Sonnencreme. „Das war besonders witzig. Es gab dort immer jemand, der einen Sonnenschirm für mich hielt, damit ich keinen Sonnenbrand bekam“, erzählt er. Schon zweimal war er inzwischen zu Dreharbeiten in Südafrika.

„Es ist toll, welche Erfahrungen Lewis schon machen konnte“, sagt Vater Thomas Köhl. Er sieht die Unterstützung seines Sohnes als Talentförderung an. So möchte er es auch vom Alexander-von Humboldt-Gymnasium verstanden wissen, das Lewis besucht. Schließlich muss die Schule den Fehlzeiten für die Dreharbeiten zustimmen. Lewis ist aber ein guter Schüler. Und wenn etwa Dreharbeiten für „Moooment!“ erst am Nachmittag begannen, ist er am Morgen selbstredend noch zur Schule gegangen ist.

Mit einem Trinkpäcken gegen Rassismus

Seine schauspielerischen Aktivitäten blieben auch eher im Verborgenen, vermutet der Zwölfjährige. Nur ab und zu werde er darauf angesprochen, dass man ihn gerade im Fernsehen gesehen habe. Zumindest in seiner Klasse wird sich das bald ändern, wenn dort die Anti-Rassismus-Serie gezeigt wird, in der sich Lewis alias Sam vorbildlich, lustig und informativ gegen jegliche Form von Rassismus wehrt.

So übertönt er in einer Folge der jeweils etwa zwölfeinhalb Minuten langen Episode seinen Film-Opa mit dem lauten Schlürfen in einem fast leeren Trinkpäckchen immer dann, wenn der alte Herr der Clique einen seiner rassistischen Witze erzählen möchte. Sam tut das im Superheldenkostüm als „Unterbrechungsman“, der mit seinem Trinkpäckchen durch die Lüfte fliegt und überall schnell dort zur Stelle ist, wo sich in alltäglicher Unachtsamkeit antirassistisch geäußert wird.

„Lewis ist wie ein kleiner Profi. Solange noch nicht gedreht wird, ist er der Junge von nebenan und dann geht die Kamera an, spricht er seine Sätze professionell auf den Punkt aus und kann Änderungen schnell akzeptieren und annehmen“, sagt Laura Fischer, Regisseurin der Serie, dem General-Anzeiger. Wenn Lewis auf dem Boden bleibt und nicht zu schnell erwachsen werden will, kann er noch viel im Schauspiel-Geschäft erreichen, glaubt sie.

Auch Lewis kann sich inzwischen gut vorstellen, Schauspieler zu werden. „In einem Marvel-Film mitzuspielen, wäre mein Traum“, sagt er. Wenn auch seine Eltern dafür gesorgt haben, dass seine Honorare auf einem Treuhandkonto landen, über das er erst mit 21 Jahren verfügen kann, durfte er sich jetzt sich einen Wunsch erfüllen: Zur Wahl standen ein Spiele-Computer oder ein Mountain-E-Bike. Sie sei „total froh“, sagt Jette Köhl, dass sich Lewis für das E-Bike entschieden habe. Mit diesem ist er nach eigenen Worten in den Herbstferien täglich bis zu 50 Kilometer unterwegs.

Alltagsrassismus Auch Kinder und Jugendliche sind betroffen Rassismus ist auch untern Kindern und Jugendlichen ein großes Problem. 39 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund, 70 Prozent von ihnen haben einen deutschen Pass. Sie gehören zu Deutschland, doch nur 37 Prozent würden sich selbst als Deutsche bezeichnen. Die Ergebnisse einer Repräsentativbefragung durch das Internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) bestätigen, dass Heranwachsende mit Zuwanderungsgeschichte, insbesondere jene mit dunkler Hautfarbe, Alltagsrassismus erfahren – vor allem durch Mitschüler und andere Kinder. Wo kommst Du wirklich her? Diese Frage gehört zur häufigsten Form von Alltagsrassismus, mit denen Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte in Deutschland konfrontiert sind. Kinder und Jugendliche, die sich selbst als muslimisch, türkisch-deutsch, arabisch oder schwarz bezeichnen, sind am häufigsten betroffen. Je dunkler die Hautfarbe, desto mehr werden Alltagsrassismen erlebt. hsf