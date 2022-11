Ehrenamt in Bornheim : Ortsausschuss Bornheim stellt seine Arbeit ein

Bornheim Dem Ortsausschuss mangelt es an Unterstützung der Bornheimer Vereine. Die Martinswecken für die Kindergärten und den Zuschuss für den Karnevalszug 2023 kann der Ortsausschuss noch finanzieren. Doch wie geht es dann weiter?

„Die Mitgliederversammlungen des Ortsausschusses waren in letzter Zeit nur spärlich besucht. Die jährliche Haussammlung für den Karnevalszug, für die Martinsweckmänner für die Kindergärten und für Kranzniederlegungen an Gedenktagen wurden von vielen Ortsvereinen nicht mehr durchgeführt“, sagte van den Berg, der seit 2011 den Ehrenvorsitz innehat.

Der Karnevalszug 2023 ist vorerst gesichert

Nur weil der Martinszug sonst ausgefallen wäre, ist der langjährige Organisator Hans-Erich Jonen noch einmal eingesprungen. Was ab 2023 aus der Brauchtumspflege wird, steht aktuell in den Sternen.

Es hätten auch schon mehrere Vereine nachgefragt und signalisiert, dass sie mitmachen wollen, sagte die Vorsitzende von „Bonnem Alaaf“, Svena Franzen. Sie übernimmt zum ersten Mal die Zugleitung und sucht noch einen zweiten Zugleiter. „Wir hatten schon Sorge, das Brauchtum könnte aussterben, umso schöner sind die Nachfragen, die von den Vereinen kommen“, so Franzen. Die KG gehe bereits in die Planung, denn das sei „sehr viel Arbeit“, betonte die 56-Jährige und nannte beispielsweise die Tüv-Abnahme der Wagen, die Organisation der Straßensperrungen sowie die Straßenreinigung.

„Das ist ein dicker Brocken, der zu stemmen ist“, betonte auch van den Berg, hatte der Ortsausschuss doch bis 2017 die Organisation des Zugs inne. „Es gibt so viele Vorschriften, das ist ein Riesenproblem für viele Ortsausschüsse“, so van den Berg. Und natürlich geht es auch um die Finanzierung. Wenn sich keiner mehr um die Haussammlungen kümmere, mache er sich „erhebliche Sorgen für nächstes Jahr“, auch was die Weckmänner angehe. Der Ortsausschuss habe „viel Arbeit gemacht, die man so nicht gesehen hat.“ So habe er sich etwa auch um die Gema-Gebühren für die Musik beim Karnevalszug gekümmert. Entsprechende Rabatte könnten nun wegfallen, so der Ehrenvorsitzende.