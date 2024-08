40 Jahre Gewerbeverein Roisdorf Am Anfang stand der Kampf für Parkplätze

Damals ging es den Vereinsmitgliedern um die Attraktivitätssteigerung der Bonner Straße, der Siegesstraße und der Brunnenstraße mit ihren vielen Geschäften. Eine der ersten Aktionen war die Installation der Weihnachtsbeleuchtung an der Bonner Straße im Advent 1985. Am ersten Adventswochenende 1986 fand dann auch ein Weihnachtsmarkt auf der gesperrten Neusser Straße statt. In den nächsten Jahren wurden die örtliche Gewerbefeste mit Präsentationsständen und auch der Roisdorfer Weihnachtsmarkt an verschiedenen Standorten fortgeführt.