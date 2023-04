Gemeinschaftsprojekt von Bürgern Was es mit dem „Dschungel“ am Sechtemer Bahnhof auf sich hat

Es sind nur ein paar recycelte Holzreste und Paletten, die dem „Hochbeet-Dschungel“ am Sechtemer Bahnhof als Grundstock dienen. Aber dahinter verbirgt sich ein Gemeinschaftsprojekt, das Klimaschutz und Geselligkeit verbindet, wie Berthold Lehn erzählt. „Meine Idee war zu zeigen, wie man mit wenig Aufwand versiegelte Fläche entsiegeln kann“, erzählt der 66-Jährige, der Mitglied der Klimaschutzgruppe „Parents for Future“ Bornheim/Swisttal/Weilerswist ist, die das Hochbeet auf dem Bahnhofsvorplatz schon vor längerer Zeit angelegt hat. Inzwischen kümmert sich hauptsächlich die Ortsgruppe der Grünen darum, die Pflanzen zu pflegen. „Aber auch ein Kindergarten hat schon mitgewirkt, es hat schon eine Bandprobe am Beet stattgefunden, und wir haben eine Hochbeetwanderung gemacht, bei der mehrere Sechtemer ihre Hochbeete gezeigt haben“, so Lehn.