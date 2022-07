Neuer Regionalkrimi : Tatort: Brühler Schloss

Pendlerin zwischen Walberberg und Texel

Annette Krauß, Jahrgang 1966, hat zwei Töchter. Mit ihrem Lebensgefährten Axel Bak lebt sie die meiste Zeit des Jahres auf Texel, sonst im Bornheimer Stadtteil Walberberg.

Neben Krimis und Romanen schreibt sie auch Kinderbücher. Ihre Romane: „Der Geliebte muss weg“, „Der Duft des Meeres“, „Tanz der Gezeiten“, „Schicksal ist dein Name“, „Ein bisschen schwanger“. Ihre Krimis: In der Reihe „Tatort Texel“ sind drei Bücher erschienen. Außerdem „Tatort Niederlande: Sand in der Seele“ und „Tatort Brühl“, „Ich spiele dich tot“ und „Tabula Rosa“. Die Bücher sind unter anderem in der Bornheimer Bücherstube, Königstraße 79, oder in der Brühler Buchhandlung Karola Brockmann, Uhlstraße 82, erhältlich. Weitere Informationen: www.annettekrauss.de. hpf