Trotz Personalmangel So soll es mit dem Bornheimer Mobilitätskonzept weitergehen

Mit einem großen Vorhaben waren Vertreter der Stadt Bornheim und des Ingenieurbüros „Planersocietät“ im April 2023 an den Start gegangen: Innerhalb von zwei Jahren wollten sie ein Mobilitätskonzept erstellen, das nicht bloß ein Papier sein sollte. Vielmehr ging es darum, die Bürger auf dem Weg zur Verkehrswende mitzunehmen und zu beteiligen, um einen wirklichen „Change-Prozess“ (Veränderungsprozess) einzuläuten, wie es seinerzeit auf der Pressekonferenz hieß. Also den Wandel zu schaffen, um die Stadt klimafreundlicher zu machen. Doch zuletzt ruhte das ganze Projekt. Personalmangel führte die Verwaltung als Begründung an. Und der erschwert die Fortführung auch weiterhin. Aber: Es soll weitergehen.