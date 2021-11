Wasserpreis in Bornheim : Der Wasserpreis in Bornheim bleibt stabil

Der Wasserpreis in Bornheim bleibt stabil

Wasserpreis in Bornheim

Das Trinkwasser in Bornheim soll teurer werden. dpa Foto: picture-alliance / dpa/Hubert_Link

Bornheim Das Bornheimer Trinkwasser wird zum 1. Januar 2022 nicht teurer. Damit hat der Betriebsausschuss einstimmig die von der Verwaltung angedachte Erhöhung um weitere fünf Cent pro Kubikmeter auf 1,86 Euro Netto abgelehnt.

Eine endgültige Entscheidung fällt der Stadtrat am 16. Dezember. Zahlreiche kritische Fragen und Anmerkungen waren dem Votum vorausgegangen, sei doch eine weitere Belastung der Bürger, so der Tenor, nicht tragbar, zumal die Bornheimer seit Jahren für ihr Wasser immer mehr bezahlen müssen.

Der Widerstand der Politik veranlasste Bürgermeister Christoph Becker zu einer Änderung des Beschlussvorschlages. So wird die Verwaltung bis Ende Juni die Preiskalkulationen für 2021 (Nachkalkulationen) und für das erste Halbjahr 2022 detailliert auf den Tisch legen. Im Fokus steht dabei ein konstanter Wasserpreis für die Zukunft. Der Prozess wird vom Arbeitskreis Finanzen begleitet, die Ergebnisse erneut dem Ausschuss dann vorgelegt.

Die Preiserhöhung hatte der Stadtbetrieb in der Vorlage mit insgesamt höheren Kosten (der GA berichtete) begründet. Kostete das Wasser 2019 inklusive Mehrwertsteuer noch 1,82 Euro (Netto: 1,71 Euro) waren es 2020 bereits 1,89 Euro (Netto: 1,77 Euro) und 2021 1,94 Euro (Netto: 1,82 Euro) – ein wesentlicher Grund für die Teuerung ist der Kauf des teureren WTV-Wassers, das mit dem günstigeren WBV-Wasser (Wasserbeschaffungsverband Wesseling-Hersel) 50 zu 50 gemischt wird.

An zweiter Stelle im Kreis

Schon mit dem derzeitigen Preis von 1,94 Euro stehen die Bornheimer bei den Bezugskosten für Trinkwasser im Rhein-Sieg-Kreis an zweiter Stelle hinter Königswinter. Im Vergleich: nach den Zahlen des Stadtbetriebs zahlt Rheinbach Netto 1,42 Euro und Swisttal 1,12 Euro pro Kubikmeter. „Rheinbach bezieht sein Wasser auch vom WTV. Warum zahlen sie weniger?“, wollte Michael Söllheim (CDU) wissen.

Kämmerer Ralf Cugaly will dies in den nächsten Wochen klären: „Ein schwieriges Unterfangen, denn da müssen wir auch Einblick in Investitionskosten im Wasserbereich haben.“ Untragbar war die Erhöhung auch für die SPD. „Die Energiepreise steigen. Da wollen wir die Bürger nicht noch mehr belasten“, betonte Marie-Therese van den Bergh.