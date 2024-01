Marode Station Sanierung des Roisdorfer Bahnhofs beginnt später als gedacht

Bei der Bürgerwerkstatt zum Roisdorfer Bahnhof hatte Christoph Becker noch ein wenig gescherzt. Den 200. Geburtstag der Eisenbahnstrecke zwischen Köln und Bonn und somit des Halts in Roisdorf werde man an einem modernisierten Bahnhof feiern, hatte Bornheims Bürgermeister gesagt. Die Strecke wird in diesem Jahr 180 Jahre alt, und Becker setzt natürlich darauf, dass es keine 20 Jahre mehr bis zur Sanierung der Station dauert. Allerdings hat die Bahn den Optimismus nun ein wenig gedämpft.