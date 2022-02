Klaus Breil gestorben : Die Europaschule in Bornheim war sein Lebenswerk

Bornheim Bornheim trauert um Klaus Breil

Sein Ehemann Peter Sturm-Breil, Familie und Freunde, die Stadt Bornheim und nicht zuletzt die Schulgemeinschaft der Bornheimer Europaschule trauern um Klaus Breil. Der beliebte Pädagoge war 1989 Gründungsrektor der Europaschule und leitete sie bis 2008. Jetzt ist er im Alter von 73 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion auf Gran Canaria gestorben. Dort lebte Breil eine Hälfte des Jahres, die andere in Köln. „Er hat Geist und Praxis der ersten Gesamtschule in Bornheim wesentlich geprägt. Unter seiner Leitung entstand eine Schule, die auf das Lernen mit Kopf, Herz und Hand vertraut und Schülerinnen und Schülern dabei hilft, zu aufrechten, selbstbewussten und verantwortlichen Menschen zu werden“, schreibt Schulleiter Eike Brandt in einem Nachruf. Breil habe eine Schule für alle Kinder geschaffen, die Chancengerechtigkeit nicht nur als Ideal benannt, sondern aktiv an deren Verwirklichung gearbeitet habe.