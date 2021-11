Brauchtum in Bornheim : Aus nach 100 Jahren

Die Schützenbruderschaft Hemmerich löst sich auf: (v.l.) Theo Farber, Monika und Matthias Piede. Axel Vogel Foto: Axel Vogel

Ein Kapitel Brauchtumsgeschichte im Vorgebirge geht zu Ende. Die Hemmericher Schützenbruderschaft löst sich auf. Im nächsten Jahr hätte sie ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert.



Zu hohes Durchschnittsalter und fehlender Nachwuchs waren die Hauptgründe, der zweijährige Coronastillstand verstärkte den Niedergang: Kurz vor dem 100. Geburtstag 2022 hat sich die St. Hubertus Schützenbruderschaft in Hemmerich aufgelöst.

„Wir konnten keine Schützenfeste mehr feiern. Damit fiel unsere Haupteinnahmequelle weg“, berichtet Kassierer Theo Faber im Schützenhaus am Zweigrabenweg. Noch gehen die Vereinsmitglieder dort ein und aus, an den Wänden hängen Auszeichnungen und Urkunden vergangener Schießwettbewerbe, historische Fotos dokumentieren die Höhepunkte des Vereinslebens.

„Ende der 90er Jahre hatten wir noch 15 Jugendliche in der Bruderschaft. Heute fehlen uns Kinder und Jugendliche. Da hat es eine gesellschaftliche Veränderung gegeben. Eltern wollten nicht mehr, dass ihre Kinder das Schießen lernen“, bilanzierte Brudermeisterin Monika Piede. Immer wieder findet die 67-jährige ein Foto oder ein Bild, mit dem sie persönliche Erinnerungen verbindet. Nun wird die Hemmericherin, die seit 1990 in der Bruderschaft aktiv und seit 2016 an deren Spitze steht, den Traditionsverein in den nächsten Monaten gemeinsam mit ihrem Vize Heinz Peter Sutorius abwickeln.

Was wird aus dem Schützenhaus?

Sie wurden beide als Liquidatoren in der Jahreshauptversammlung am 10. September gewählt, dort wurde auch mit 20 Ja-Stimmen und drei Enthaltungen für das Ende der Bruderschaft gestimmt. Am 14. Oktober wurde der Beschluss im Bundesanzeiger beim Amtsgericht veröffentlicht, bis 2022 läuft nun eine einjährige Sperrfrist als Gläubigersicherheit, ab dem 14. Oktober 2022 wird es dann in Hemmerich keine eigene Schützenbruderschaft mehr geben.

Bis dahin ist aber noch viel zu tun. Aus den entsprechenden Verbänden (Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften, Diözesanverband Köln, Bezirksverband Bund Vorgebirge 1927) sind sie bereits ausgetreten, die Mitgliedschaft im Ortsausschuss Hemmerich läuft noch weiter. Dort wurde auch bereits diskutiert, was mit dem Schützenhaus neben dem Fußballplatz passieren soll.

Mit viel Eigenleistung – der Spatenstich erfolgte am 10. August 1992, die Einweihung am 12. Juli 1993 – wurde das Gebäude auf städtischem Grundstück in Erbpacht errichtet, der entsprechende Vertrag mit der Stadt läuft am 27. Juli 2022 aus, „dann fallen das Grundstück und als Heimfall auch das Gebäude an die Stadt. Die Bruderschaft wird eine Entschädigung für das Gebäude erhalten, deren Höhe noch nicht feststeht“, sagt Faber.

Kirchengemeinde verwaltet das Vermögen

Zum Gebäude gehören der Saal und eine Schießanlage. Der Saal wurde bisher auch von einzelnen Gruppierungen für unterschiedliche Aktivitäten genutzt. Er soll laut Faber auch in Zukunft fürs Dorf nutzbar sein: „Wir stellen uns eine Art Dorfgemeinschaftshaus vor.“ Ob das auch im Sinne der Stadt ist, steht noch nicht fest. „Wir haben über die Folgenutzung noch nicht entschieden", sagt Bornheims Stadtsprecher Rainer Schumann.

Fest steht bereits, wohin Vermögen, Fahnen und Insignien gehen werden. So ist es keine Frage, dass laut Satzung der Bruderschaft das gesamte Vermögen zur treuhänderischen Verwaltung an die katholische Kirchengemeinde St. Agidius Hemmerich fällt und bei der Neugründung eines Vereins an diesen zurückfließen wird. Ein neues Zuhause finden auch die Fahnen. Sie werden ins Archiv des Bundesverbandes der Historischen Deutschen Bruderschaften nach Leverkusen gebracht. Das gilt jedoch nicht für die übrigen Erinnerungsstücke. Da will die Bruderschaft noch beim Stadtarchivar nachfragen, ob man einiges aufbewahren könne.

Oberdreeser kaufen Schießanlagen

In gute Hände wird der Verein seine Schießanlagen für Kleinkaliber (KK) und Luftgewehr geben. So wird die KK-Anlage an die von der Flut betroffenen St. Hubertus-Schützen Oberdrees gehen, die Anlage fürs Luftgewehrschießen wollen diese dann käuflich erwerben.

Jede Entscheidung fällt Piede und ihrem Vorstand schwer. Denn mit dem Ende der Bruderschaft geht für Hemmerich eine Ära zu Ende. „Unser Schützenfest erfreute sich nicht nur im Dorf, sondern im ganzen Vorgebirge großer Beliebtheit“, erinnern sich Piede und Faber wehmütig.

Traurige Gefühle kamen auch beim Patronatsfest auf, das als letzte Festivität im November über die Bühne ging. Da wurden die amtierenden Schützenmajestäten Kaiserin Ulrike Werker samt Prinzgemahl Peter Werker, Schützenliesel Monika Piede, Jungschützenprinzessin Millane Langula, Bürgerkönig Wolfgang Schulz und Inaktivenkönig Erlan Knauf entthront, ohne ihre Amtsnachfolger krönen zu können.

Nicht für alle Aktiven bedeutet die Auflösung der Bruderschaft zugleich ein Aus fürs eigene Hobby. So auch nicht für den zweiten Brudermeister, der seit 47 Jahren dabei ist und nun zu den St. Hubertus Schützen Bornheim und Botzdorf wechselt. „Es ist nicht schön zu erleben, dass alles weggegeben wird“, stellt der 59-jährige Sutorius ein wenig deprimiert fest. Emotional noch schwieriger ist es für seinen 88-jährigen Schwiegervater Josef Pütz. Er hat als Aktiver seit 71 Jahren die Entwicklung der Bruderschaft mitgestaltetet. Nun erlebt auch noch deren Ende.

Kasten: Die St. Hubertus Schützenbruderschaft Hemmerich wurde am 15. Juni 1922 in der Gaststätte „Erlenbusch“ in der Kreuzbergstraße gegründet. In den Anfangsjahren wuchs die Resonanz des Vereins und damit die Anzahl der Mitglieder. Nach dem Weltkrieg wurden die Aktivitäten 1948 neu belebt.1950 wurde das erste Luftgewehr angeschafft, eine neue Schießanlage entstand in der Gaststätte Erlenbusch. Mit Josef Pütz schaffte es 1957 zum ersten Mal ein Hemmericher ins Amt des Bezirksschützenkönigs,1985 erzielten Toni Busch, Karl Jene und Josef Fischenich bei der Diözesanmeisterschaft den ersten Platz in der Mannschaftswertung. Beim Schützenfest 1995 wurde Karl Jene der erste Schützenkaiser, 2001 erlangte Peter Werker diese Würde, seine Frau Ulrike - seit 1989 sind auch Frauen im Verein zugelassen - folgte ihm in dieses Amt 2019.

