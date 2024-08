Sommerurlaub 2024 Warum die Hitze am Mittelmeer den Urlaubern aus der Region nichts ausmacht

Nicht umsonst dehnen die Bewohner der Länder rings ums Mittelmeer ihre Mittagspause oft bis 16 Uhr aus. Denn die Mittagshitze ist dort nahezu unerträglich. Siesta ist dann angesagt, das öffentliche Leben macht Pause. Die Sommerhitze stört die meisten Urlauber aber offenbar nicht. Sie fahren oder fliegen nach wie vor gerne nach Spanien, Italien, Griechenland, Ägypten oder an die türkischen Strände. Das ergab eine Umfrage des GA zum Ende der Sommerferien in NRW in Reisebüros in der Region.