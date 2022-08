Verkehr in Merten : Die Ortsdurchfahrt von Merten soll umgebaut werden

Die Ortsdurchfahrt von Merten. Foto: Hans-Peter Fuss

Bornheim-Merten Der Verkehr auf der Ortsdurchfahrt von Merten nimmt seit Jahren zu. Die Kommunalpolitker suchen jetzt nach Lösungen.



Es ist jetzt schon schwierig für Fußgänger, die Bonn-Brühler-Straße in Merten zu überqueren. Besonders im Berufsverkehr reiht sich ein Auto ans andere. In beide Richtungen. Bis zum Jahr 2030 rechnen Experten mit dem Verkehrsinfarkt – wenn nicht vorher gegengesteuert wird.

Die bisherigen Planungen zur Verbesserung der Verkehrssituation reichen nicht aus, denn mit einer Zunahme des regionalen Verkehrs um zehn Prozent in den nächsten zehn Jahren wird gerechnet, wobei die Hauptursache für den wachsenden Verkehr nicht der Zustrom aus den beiden geplanten Neubaugebieten Me 16 und Me 18 ist.

Verkehrsbelastung in Merten Täglich bis zu 16 400 Fahrzeuge Me 18: Die Verkehrsbelastung nach Zählung im Ist-Zustand: 15400 Kfz pro Tag; Prognose 2030: 16400 Kfz /Tag; 2030 mit Neubaugebiet: 16900 Kfz/Tag. Me 16: Ist-Zustand (2017): 13600 Kfz/Tag; 2030: 14300 Kfz/Tag; mit Wohngebieten: 14400 Kfz/Tag. Für Planung und Durchführung der Kreuzung von Me 18 ist der Investor Montana zuständig; für denjenigen von Me 16 die Stadt Bornheim. trs

Das machte die mikroskopische Simulation des Verkehrsablaufes des Essener Ingenieurbüros PVT (Planungsbüro für Verkehrstechnik) anschaulich deutlich. Die Ergebnisse der Untersuchung stellte Ines Ridder im Mobilitäts- und Verkehrsentwicklungsausschuss vor. Die Erkenntnisse sollen auch, so die Entscheidung der Kommunalpolitiker, in die erforderlichen Umbaumaßnahmen an der L 183 einfließen - in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW und dem Rhein-Sieg-Kreis.

Auch ohne Neubaugebiete problematisch

Schon 2020 hatte der Rat in einem Zusatzbeschluss zum Bebauungsplan Me 16 entschieden, dass ein Verkehrskonzept, das auch die Anschlusspunkte einbezieht, für Merten in Auftrag gegeben werden sollte. Die durchgeführten Verkehrsgutachten für die beiden Neubaugebiete (Anbindung Me 16 über die Knotenpunkte Beethovenstraße und Schubertstraße; Me18 über Lannerstraße und Händelstraße) verdeutlichte, dass „die Verkehrssituation im Analyse- und Prognosefall sowohl mit als auch ohne Neubaugebiete zum jetzigen Zeitpunkt als auch 2030 ohne Neubaugebiete problematisch ist“, steht in der Vorlage der Verwaltung.

Acht Knotenpunkte (Bachstraße-Lannerstraße, Brucknerstraße, Kreuzstraße-Händelstraße, Am Roten Boskop, Beethovenstraße-Lortzingstraße, Hildegard-von-Bingen-Straße, Pappelstraße¬/Schubertstraße, Schubertstraße/Offenbachstraße-Schulstraße) wurden zu den Spitzenzeiten morgens und abends ins Visier genommen. Es wurde gezählt und das Abbiegeverhalten untersucht. Dabei wurden Simulationen unter verschiedenen Aspekten durchgeführt, einige wurden unter anderen Gesichtspunkten auf Forderung des Landesbetriebs – analysiert.

Kreisel sind geplant

Klar wurde, dass der morgendliche Verkehr in den Spitzenzeiten auch den Verkehr der Neubaugebiete verkraften könnte – im Unterschied zu den stärker belasteten Abendspitzenstunden. Um dennoch den wachsenden Verkehr in den Griff zu bekommen, plant die Stadt jetzt schon Entlastungsmaßnahmen. Dazu gehören der Bau der Kreisverkehre an Lannerstraße und Offenbachstraße, die Errichtung einer Ampel am Knotenpunkt L 183/Beethovenstraße sowie der Umbau der Kreuzung an der Händelstraße mit separater Linksabbiegespur auf der L 183 von Norden und Süden kommend.

Außerdem sollen alle Ampeln an der Bonn-Brühler-Straße koordiniert werden. Zusätzlich wurde am Knotenpunkt L 183/Beethovenstraße eine separate Linksabbiegespur von Süden kommend in die Beethovenstraße berücksichtigt, da sich in den ersten Simulationen herausgestellt hatte, dass sich der Geradeausverkehr und die Linksabbieger gegenseitig blockieren. Außerdem wurde an der Pappelstraße/Schubertstraße (K 33) eine separate Rechtsabbiegerspur in einer Länge von 50 Metern ergänzt, damit auch da der Verkehrsfluss von Geradeausfahrern und Abbiegern gewährleistet wird.

Bushaltestelle für Schüler

