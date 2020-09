Wegen Corona-Krise: Die Rheinhalle in Hersel kämpft ums Überleben

Neues Hygienekonzept

Mit neuem Hygienekonzept darf der Förderverein Rheinhalle sein Oktoberfest veranstalten: Am Samstag, 26. September, erwartet die Gäste neben einem bayrischem Buffet die Gruppe Sibbeschuss, die Swinging Funfares und die Haus-DJs Tim & UZ. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Tickets inklusive Buffet kosten 24 Euro. Björn Heuser kommt für ein „Kölsches Konzert“ am Donnerstag, 29. Oktober. Einlass ist ab 19 Uhr, los geht es um 20.15 Uhr. Platzkarten kosten 22 Euro. Karten für beide Events gibt es bei Tabakwaren K&M, Königstraße 74-76 in Bornheim, und bei Schreibwaren Classen, Rheinstraße 148 in Hersel, auf www.bonnticket.de sowie bei allen Bonnticket-Vorverkaufsstellen. „Sollte es dazu kommen, dass die Veranstaltungen durch geänderte Corona-Vorschriften nicht durchgeführt werden können, erhalten die Kartenbesitzer auf jeden Fall ihr Geld zurück“, versichert der Förderverein.