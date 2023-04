Startschuss für Mobilitätskonzept So will Bornheim die Verkehrswende schaffen

Es geht nicht nur um eine Agenda für die nächsten zehn bis 15 Jahre, sondern darum, ein Umdenken in den Köpfen für eine klimafreundlichere Verkehrsnutzung zu erreichen: In Zusammenarbeit mit einem Dortmunder Planungsbüro will die Stadt Bornheim in den kommenden zwei Jahren ein Mobilitätskonzept erstellen, um die Verkehrswende einzuläuten.