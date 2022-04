Gewünschter Umzug von Eitorf nach Bornheim : Stadt Bornheim sieht Vorhaben der Wildvogelhilfe weiter kritisch

Die Auffangstation der Wildvogelhilfe in Eitorf kümmert sich um verletzte oder verwaiste Vögel. Foto: Wildvogelhilfe Foto: Wildvogelhilfe Rhein-Sieg

Bornheim-Hersel Kann die Wildvogelhilfe von Eitorf nach Bornheim-Hersel umziehen. Ein Fachanwalt hält das für möglich, die Stadtverwaltung hat weiterhin Bedenken – aus einem bestimmten Grund.

Der Umzug der Wildvogelhilfe Rheinland von Eitorf an den Herseler Mittelweg könnte stattfinden – laut der Expertise eines Fachanwalts. Diesen hatte die Stadt Bornheim beauftragt, nachdem sie von der Kommunalpolitik aufgefordert worden war, die Möglichkeiten des Umzugs auszuloten. Nun stand die Wildvogelhilfe erneut auf der Tagesordnung des Bornheimer Umweltausschusses.

Nach Einschätzung der beauftragten Kanzlei ist die Ansiedlung im baurechtlichen Außenbereich aber möglich, wenn es besondere Anforderungen an die Umgebung gibt, die nur dort gegeben sind, etwa Rahmenbedingungen zur Auswilderung von Tieren in eine naturnahe Umgebung.

Stadt hat Sorgen wegen eines benachbarten Neubaugebiets

Allerdings sieht die Stadt das weiter kritisch. Denn aus den „besonderen Anforderungen könnte eine erhebliche Konfliktlage zu den Wohnbauflächen erwartet werden“, wie es in den Sitzungsunterlagen heißt. Die Rede ist vom Neubaugebiet He 31. Die Stadt befürchtet zusätzlichen Lärm für die Bewohner, eventuelle Gefahren durch Auswilderung und artenschutzrechtliche Bedenken.

Die stellvertretende Leiterin der Wildvogelstation, Kerstin Casaretto, hielt in der Ausschusssitzung dagegen, unter anderem zum Thema Lärm. „Wir haben keine exotischen Vögel wie schreiende Papageien, sondern nehmen Meisen, Schwalben, Enten und Spatzen auf. Bisher hat es noch nie Beschwerden von Nachbarn gegeben, auch nicht von denen, die nur drei bis vier Meter von den Volieren entfernt wohnen“, sagte sie.

Schon mehrfach schlug der BUND vor, mit seiner Wildvogelstation nach Hersel zu ziehen. Bisher war die Politik dagegen. In der vergangenen Ausschusssitzung gab es aber einen Stimmungsumschwung.

Naturschutz in neuer Unterkunft

Verwundert zeigte sich Casaretto auch über die artenschutzrechtlichen Bedenken. Ihre Einrichtung stehe doch gerade für Artenschutz und dessen Sicherstellung. So würden Wasservögel an Seen, Bächen und Flüssen ausgewildert. Gefahren von Greifvögeln gäbe es nicht, da die Auffangstation keine habe und somit auch keine Wanderkröten gefressen werden könnten, wie sie sagte.