Umweltschutz und Hochwasservorbeugung Diese Aufgaben haben die Bornheimer Bachverbände

In Bornheim gibt es etliche Bäche, die dem Rhein zufließen. Im nordwestlichen Stadtgebiet bei fließen die Bäche zum Dickopsbach, der seinerseits in Brühl entspringt und in Wesseling in den Rhein mündet. Im südöstlichen Stadtgebiet gibt es den in Alfter-Gielsdorf entspringenden Alfterer-Bornheimer Bach, der bei Widdig den Rhein trifft. Um deren Pflege, Renaturierung und teils auch den Schutz vor Überschwemmungen kümmern sich die beiden Wasserverbände „Dickopsbach“ und „Südliches Vorgebirge“, in denen Bornheim seit Jahrzehnten gemeinsam mit Alfter oder beziehungsweise mit Brühl und Wesseling Mitglied ist. Was das genau bedeutet, stellten die beiden Bachverbands-Geschäftsführer Irmgard Mohr und Wolfgang Paulus auf Wunsch der Bornheimer Politik im Umweltausschuss vor.