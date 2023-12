Auszeichnung Diese Bornheimer haben die erste Ehrenamtsmedaille erhalten

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“, zitierte Bornheims Bürgermeister Christoph Becker am Sonntag bei einer Ansprache im Alexander-von-Humboldt-Gymnasium den Humoristen Erich Kästner – und beschrieb damit treffend die Einstellung von Ehrenamtlern. Ob Feuerwehr, Kirchen, Sportvereine, Flüchtlingshilfe oder Jugendarbeit: Das Ehrenamt ist in Bornheim so vielfältig wie die Menschen, die in den 14 Ortschaften leben. Zur Anerkennung lud die Stadt zum Ehrenamtstag ein, rund 250 Engagierte folgen der Einladung.