Unterkunft am Hexenweg fast bezugsfertig Auf diesem Niveau werden Flüchtlinge in Bornheim untergebracht

Auf manchen Türen kleben schon provisorische Namensschilder, der Strom ist abgeklemmt, draußen wird noch gebaggert: Am Hexenweg in Bornheim deutet alles auf den Endspurt eines Bauprojekts hin. Tatsächlich sollen schon in ein paar Wochen die ersten Bewohner hier einziehen. Dass viele Namen auf den Klebezetteln einen arabischen Kulturhintergrund nahelegen, könnte anderswo Zufall sein, nicht aber an dieser Adresse.