Digitalisierung in Bornheim : Posse um fehlende Sitzungunterlagen

Das Bornheimer Rathaus. Hier finden die Sitzungen des Stadtrats und seiner Ausschüsse statt. Foto: Christoph Meurer

Bornheim Braucht die Stadt Bornheim einen eigens bezahlten Boten, damit die Kommunalpolitik arbeiten kann? Eine Posse um die Digitalisierung im Vorgebirge.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Susanne Träupmann

Sondersitzung, das klingt nach wichtigen Dingen, die unbedingt zu klären sind und keinen Aufschub dulden. Worum mag es also gehen, wenn sich der Bornheimer Schulausschuss an diesem Donnerstag, 2. März, zu einer Sondersitzung trifft? Es geht nur ums Tagesgeschäft, das eigentlich bereits in der vergangenen Ausschusssitzung hätte abgearbeitet werden sollen. Wozu es aber nicht kam – und was ein Lehrstück in Sachen Digitalisierung ist.

Das hat es im Bornheimer Schulausschuss so noch nicht gegeben: Diverse Tagesordnungspunkte wurden nicht ansatzweise diskutiert, sondern vertragt. Übrig blieb als einziges Thema die Kostensteigerung bei der Erweiterung der Johann-Wallraf-Grundschule (der GA berichtete) – und auch das nur, weil Vertreter des zuständigen Architektenbüros Gütig aus Hersel anwesend waren, um die Sachlage zu erläutern.

Vertagt wurde unter anderem die fachpolitische Debatte um den Haushaltsentwurf 2023/24, ein Tagesordnungspunkt, den einige Ausschussmitglieder dann doch für den Abend noch retten wollten. Schließlich soll der Gesamthaushalt Ende März verabschiedet werden. Zuvor werden dafür die einzelnen Bereiche des Etats in den jeweils zuständigen Fachausschüssen des Rats erörtert.

Dazu kam es in der Schulausschusssitzung aber auch nicht. Stattdessen ging es um nicht rechtzeitig verschickte Ausschussunterlagen. Einige Ausschussmitglieder erhalten auf ausdrücklichen Wunsch nämlich ihre Sitzungsunterlagen ausschließlich in Papierform per Post. Doch die kam nicht beziehungsweise zu spät, sodass die Unterlagen den betreffenden Ausschussmitgliedern nicht rechtzeitig zur Ausschusssitzung vorlagen.

Aus allen Ratsfraktionen hagelte es daher heftige Kritik an der Arbeitsweise der Verwaltung, die es nicht geschafft hätte, die Unterlagen rechtzeitig herauszuschicken. Im Übrigen sei das „der Verwaltung zum vierten oder fünften Mal passiert“, sagte Josef Müller (UWG) verärgert. Joachim Vieritz (Grüne) wollte in der Sitzung wenigstens noch die Beratung des Haushalts haben, stieß aber auf erbitterten Widerstand von Seiten der SPD und UWG-Mitglied Müller.

Im Zweifel ist ein Bote notwendig

Bornheims Sozialbeigeordnete Alice von Bülow entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten. Es habe an der Post gelegen, befand sie. Die letzten Ausschussunterlagen hatten ihrer Darstellung nach rechtzeitig das Rathaus verlassen. Zugleich meinte von Bülow, dass im Zuge der Digitalisierung Unterlagen in Papierform auch nicht mehr zeitgemäß seien. Für Bornheim liegen alle derartigen Unterlagen digital vor und können über ein Online-Portal abgerufen und eingesehen werden.