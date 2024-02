Bornheimer Grüne laden zu Diskussion ein Was tun gegen einen „Rechtsruck“?

„Was kann die Gesellschaft gegen den ‚Rechtsruck’ tun?“ Dieser Frage wollen die Bornheimer Grünen am Donnerstag, 22. Februar, bei einem Vortrags- und Diskussionsabend mit Armin Pfahl-Traughber im Kardorfer Bürgerhaus, Travenstraße 19, nachgehen. Der Politikwissenschaftler sei ein „versierter Kenner der rechtsextremen Szene“, so die Grünen. Der Soziologe war Referatsleiter in der Abteilung Rechtsextremismus des Bundesamts für Verfassungsschutz und lehrt als Professor zu politischem Extremismus an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Brühl.