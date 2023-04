Mehr Aufenthaltsqualität Viele Ideen für den Walberberger Dorfplatz

Um die Entwicklung des Bornheimer Ortsteils geht es auch in der Zukunftswerkstatt „Walberberg – meine Heimat. Perspektive bis 2030“, zu der die Stadtverwaltung für Samstag, 13. Mai, ins „Haus im Garten“, Walburgisstraße 26, einlädt. Anmeldungen nimmt die Stadt bis Montag, 8. Mai, per E-Mail an die Adresse ratsbuero@stadt-bornheim.de entgegen.