Ehrenamt in Bornheim Drei Preisträger beim ersten Stiftungspreis der Bornheimer Bürgerstiftung

Der erste Preis ging an die Elterinitiative Waldlinge in Merten, die seit der Gründung 2020 nicht nur das Konzept eines bedürfnisorientierten Kindergartens verfolgt, sondern sich auch als Familienzentrum mit Angeboten für alle Generationen versteht. Zum Konzept gehören neben der Förderung der kindlichen Kreativität in der Natur auch Angebote ab der Schwangerschaft und die Einbindung der Senioren des Paulinenhofs. „Personalnot und Corona haben Kindergärten in den vergangenen Jahren sehr zugesetzt. Trotzdem ein derart innovatives Konzept voranzutreiben, ist nur durch ein herausragendes ehrenamtliches Engagement möglich“, sagte Schmitz-Walber.