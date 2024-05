Designiertes Dreigestirn von Bornheim Prinz, Bauer und Jungfrau haben Erfahrung als Schützenkönige

Vorfreude bei den Bornheimer Jecken: In der Session 20024/25 feiern sie unter einem Dreigestirn. Und die nun vorgestellten designierten Tollitäten Prinz Rolf Fußwinkel (Rolf I), ihrer Lieblichkeit „Jungfrau Huberta“ Heiko Bergmann sowie Bauer Michael „Mike“ Peters sind in der Stadt und vor allem im Karneval bekannt. Alle Drei stammen aus den Reihen der Sankt Hubertus Schützenbruderschaft Bornheim und Botzdorf 1925. Und so hatte Brudermeister Peter Klett die Ehre, das Trio bei der Botzdorfer Kirmes, die die Schützen zum 44. Mal gemeinsam mit dem Musikverein (früher Schützenkapelle) 1967 organisierten, zu präsentieren. Für die Schützen zugleich der erste Schritt ins Jubiläumsjahr der Bruderschaft 2025, die 100 Jahre alt wird.