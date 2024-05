Roisdorfer Traditionsgeschäft im Wandel Bei Juwelier Reiffert übernimmt die dritte Generation den Familienbetrieb

Gleich in dreifacher Hinsicht gibt es beim Roisdorfer Traditionsgeschäft Juwelier Reiffert Grund zum Feiern. Einerseits stehen gleich zwei Firmenjubiläen an: Vor 30 Jahren übernahm Inhaber Elmar Reiffert mit seiner Frau Gerdi den väterlichen Betrieb, nachdem der Uhrmachermeister dort bereits 20 Jahre mitgearbeitet hatte. Außerdem feiert das 1954 gegründete Familienunternehmen sein 70-jähriges Bestehen. Doch das wohl wichtigste Ereignis ist die Übergabe des Juweliergeschäfts an die nunmehr dritte Generation: Sohn Daniel Reiffert wird mit seiner Lebensgefährtin Anni Migale in diesem Sommer den Betrieb übernehmen.