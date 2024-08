Prozess am Bonner Landgericht Vater und Sohn aus Bornheim wegen Drogenbesitzes verurteilt

Der Vater ist bereits in diesem März wegen eines ganzen „Feuerwerks an Einzeldelikten“ zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden, stellte der Vorsitzende Richter Wolfgang Schmitz-Justen in der Urteilsbegründung trocken fest. Und so wurde dessen neue Strafe von einem Jahr und neun Monaten wegen unerlaubten Drogenbesitzes selbstverständlich ebenfalls nicht zur Bewährung ausgesetzt. Vor der 2. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht musste sich der 52-Jährige gemeinsam mit seinem 21-jähriger Sohn verantworten. Der Filius kam aber mit einer zehnmonatigen Jugendstrafe auf Bewährung davon.