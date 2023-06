Protesttag in Düsseldorf Warum die Apotheker aus der Region auf die Barrikaden gehen

Den Apothekern reicht’s! Am 14. Juni um 12 Uhr werden Apotheker aus ganz NRW auf dem Burgplatz in Düsseldorf unter dem Motto „Die Bundesregierung gefährdet die Arzneimittelversorgung!“ demonstrieren. Apotheker Christoph Matuschik, Inhaber der Süd-Apotheke im Hit in Bad Honnef und der Donatus-Apotheke in Bornheim, organisiert bei seinen Kollegen in beiden Städten die Teilnahme am Protesttag, der von der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände und von den Apothekenkammern und -verbänden getragen wird. So haben der Apothekerverband und die Apothekerkammer Nordrhein zur Demo in Düsseldorf aufgerufen.