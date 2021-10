Nach Absage des Gewerbevereins : Duo aus Bornheim organisiert kleinen Weihnachtsmarkt

Patrick Fink (l.) und Stefan Glashagen – hier ein Archivfoto – sind die Inhaber von Onkel Fritts. Sie kümmern sich in diesem Jahr um den Weihnachtsmarkt in Bornheim.

Bornheim Nachdem der Gewerbeverein den Bornheimer Weihnachtsmarkt coronabedingt abgesagt hatte, haben sich zwei Bornheimer Gedanken über eine Alternative gemacht. Das ist dabei herausgekommen.

Unter dem Namen „Kleene Weihnachtsmaat“ werden am ersten Adventswochenende ein paar Buden auf dem Peter-Fryns-Platz stehen. „Es gibt Herzhaftes und Süßes“, sagte Fink dem General-Anzeiger. Geöffnet ist am Freitag, 26. November, von 16 bis 22 Uhr, am Samstag, 27. November, von 14 bis 22 Uhr sowie am Sonntag, 28. November, von 13 bis 20 Uhr.