100. Geburtstag : 100 Jahre und kein bisschen leise

Bornheim Die Bornheimerin Edith Rehbann feiert ihren 100. Geburtstag und hat einen außergewöhnlichen Geburtstagswunsch

Ihr Leben, das sie vom Niederrhein über Sachsen ins Rheinland führte, verlief, auch kriegsbedingt, nicht stringent. Nach der schulischen Ausbildung studierte Edith Schmitz in Dresden landwirtschaftliche Haushaltskunde für den Lehrberuf. Den Abschluss absolvierte sie 1944 im tschechischen Tetschen-Bodenbach. In dieser Zeit wurde sie auch zum Kriegseinsatz nach Polen versetzt, aber zum Glück nur einen Monat.

In der Nachkriegszeit arbeitete sie mal hier, mal dort. 1956 heiratete sie in Kleve Ehemann Werner. 1958 wurde der Sohn, 1961 Tochter Gisela geboren. Da Rehbann damals schon emanzipiert war, war sie trotz Ehe und Kindererziehung ununterbrochen als Lehrerin tätig, zunächst in Opladen, dann Eschweiler und ab 1996 an einer Hauptschule in Röttgen. Gemeinsame Urlaube mit den Kindern fanden ausschließlich auf einem Bauernhof in Mittelfranken statt, „mit meinem Mann bin ich nicht verreist“, erzählt sie.