Ehrenamt in Bornheim Vereine in den Rheinorten suchen neue Mitglieder

Birgit und Andreas Kühl wollen sich ehrenamtlich engagieren. Als Rentner haben die Eheleute aus Hersel nun mehr Zeit. Eine Beschäftigung mit Kindern soll es sein – und am besten vor Ort. „Wir möchten etwas tun, was dem Dort zugutekommt“, sagte Birgit Kühl. Möglichkeiten dazu gibt es genug. Das zeigte die große Ehrenamtsbörse, die jetzt in der Herseler Rheinhalle stattfand. Und dabei wurde noch etwas deutlich: Das Ehrenamt ist eine zentrale Stütze der Gesellschaft.