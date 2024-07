Historische Fotos Hallo Rösberg, bitte recht freundlich

Großer Fotoschatz für den kleinen Bornheimer Höhenort Rösberg: Hans Schmitz (1927 bis 2023) hat 50 Jahre lang Feste, Umzüge, Vereine, Chöre, Landschaften und Gebäude in und um Rösberg fotografiert. Die nahezu 10.000 Aufnahmen hat er 2016 dem Heimatforscher Willi Hermann (59) überlassen, der in monatelanger Kleinarbeit die Bilderflut gesichtet und geordnet hat. Daraus hat Hermann eine 82-seitige „Erinnerungsschrift“, wie er es nennt, mit vielen Fotos gestaltet. Das war nicht einfach, sagt Hermann: „Bedauerlicherweise sind eine Vielzahl der Fotos undatiert. Doch aufgrund der Ereignisse, der Personen und der Gebäude konnte ich die meisten von ihnen in einen zeitlichen Kontext stellen.“