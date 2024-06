Dorfplatz Gielsdorf Ein Treffpunkt für Gielsdorf

Klein- und Großkirmes organisieren seit Jahren die Gielsdorfer Junggesellen. Die Kleinkirmes findet auf dem neu gestalteten Dorfplatz am Samstag und Sonntag, 13./14. Juli, am Wasserturm statt. Fassanstich ist am Kirmessamstag um 16 Uhr. Start am Sonntag ist um 12 Uhr. Für Kirmesflair sorgen Kinderkarussell, Schießbude, Entenangeln und Mandelbrennerei. Auch die Vorbereitungen für die Großkirmes, die von Freitag bis Montag, 9. bis 12. August, stattfindet, laufen auf Hochtouren. Die viertägigen Festivitäten starten am Freitag um 19 Uhr mit einer Mallorca-Party. Am Samstag spielt ab 19 Uhr die Band Tacheles. Highlight ist am Sonntag ab 11 Uhr das Junggesellenfest mit dem Auftritt der Kölner Kultband “Räuber“. Der Eintritt ist frei. Am Montag findet ab 15 Uhr der Familientag statt.