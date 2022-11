Mit dem Auto eingebrochen : Neue Erkenntnisse zum spektakulären Einbruch ins Suti-Center

Polizei ermittelt : Täter brechen mit Auto in das Suti-Center in Bornheim ein Bislang unbekannte Männer sind in der Nacht zu Mittwoch in das Suti-Center in Bornheim eingebrochen und haben den Eingangsbereich mit einem Auto erheblich beschädigt. Die Polizei fahndet nach den Tätern und bittet um Hinweise.