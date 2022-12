Bornheim-Merten : Nebelanlage vertreibt Einbrecher in Tankstelle

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in eine Tankstelle in Bornheim-Merten. (Symbolfoto) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bornheim-Merten Mehrere Personen sind in der Nacht zu Montag in eine Tankstelle in Bornheim-Merten eingebrochen. Im Inneren wurden sie jedoch schnell gestoppt.



Die Nebelanlage einer Tankstelle in Bornheim-Merten hat in der Nacht zu Montag mehrere Einbrecher vertrieben. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Täter gegen 2.50 Uhr die Eingangstür der Tankstelle an der Bonn-Brühler-Straße aufgebrochen. Als sie das Gebäude betraten, löste der installierte Nebelalarm aus und vernebelte den Innen- und Kassenraum innerhalb weniger Sekunden.

Die Einbrecher verließen daraufhin die Tankstelle. Ob sie etwas gestohlen haben, war der Polizei zufolge am Montagmorgen noch unklar. Die Polizei fahndete nach den Tätern, konnte diese aber bislang nicht ermitteln. Ersten Erkenntnissen zufolge könnten drei dunkel gekleidete Männer an der Tat beteiligt gewesen sein. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0228/150 oder per Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

(ga)