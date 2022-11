160 Jahre alter Kreuzweg : Der Breniger Stationenweg ist fertig saniert

Bornheim-Brenig Er soll ein spirituelles Angebot für Menschen sein, die Schicksal, Leid oder Trauer erfahren: der Breniger Stationenweg. Für 25 000 Euro hat die Bürgerstiftung Sankt Evergislus die Andachtshäuschen des Kreuzwegs von 1863 mithilfe von zahlreichen Spenden in Schuss gebracht.

„Zeichen christlicher Verbundenheit“

Bruno Schrage vom Vorstand der Stiftung ergänzte, dass der Stationenweg ein Projekt „pastoraler Klugheit“ sei, da je die Hälfte der vierzehn Stationen in den Ortsteilen Bornheim und Brenig zu finden seien. So habe man schon bei der Erbauung die Verbundenheit der Bornheimer Tochterpfarrei St. Servatius mit der Mutterpfarrei St. Evergislus in Brenig mit einem gemeinsamen Glaubensweg festigen wollen. „Heute ist der Stationenweg ein spirituelles Angebot für alle Menschen, die Schicksal, Leid, Trauer oder den Tod eines geliebten Menschen erfahren“, so Schrage. Auch Pfarrer Matthias Genster hob die spirituelle Bedeutung des Stationenwegs hervor und der evangelische Pfarrer Dieter Katernberg sprach von einem „Zeichen christlicher Verbundenheit über die gemeinsame Botschaft hinaus“.