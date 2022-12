Buch über das Leben in Bornheim : Eine Hommage an die gute Zeit im Vorgebirge

Zur Person

Hans-Bernd Claren wuchs in Bornheim auf. Dort besuchte der heute 66-jährige zunächst die Johann Wallraf Volksschule, um dann als Zehnjähriger aufs Collegium Josephinum in Bonn zu wechseln. Es folge das Studium der Humanmedizin an der Bonner Universität. Bis 2006 war Mediziner an verschiedenen Krankenhäusern in Euskirchen und Marmagen tätig, von 2006 bis 2010 als Facharzt für physikalische und rehabilitative Medizin in einer Bornheimer Gemeinschaftspraxis. „Es war die schönste Berufszeit meines Lebens. Viele Patienten kannte mich noch aus der Kindheit“, schwärmt der Vater von drei Söhnen noch heute. Von 2011 bis zu seinem vorzeitigen Ruhestand Ende 2019 fungierte Claren als Gutachter beim Medizinischen Dienst in Köln. trs