Digitaler Service : Einführung der Citykey App auch in Bornheim

Bornheim In der Stadt Bornheim sind Mängelmeldungen jetzt mit einer neuen App möglich.. Ein Schritt mehr in Richtung digitales Rathaus.

„Erst nach Abschluss der Prozessmodellierung können die Schnittstellen an Citykey angedockt werden“, erklärte Personalchef Joachim Brandt. Mit der Einführung der neuen Plattform geht Bornheim den ersten Schritt in Richtung Smart City, die in der Nachbarkommune Alfter im März realisierte „Insellösung“, die Beschränkung auf eine „reine“ Mängelmelde-App, war für Bornheim keine Option. Denn, so Bürgermeister Christoph Becker, eine singuläre Funktion mache im Zuge der Digitalisierung wenig Sinn.

An Nutzerdaten speichert die Telekom, so Heider, nur Name und E-Mail-Adresse. Postleitzahl und Geburtsdaten können freiwillig eingespeist werden. Der Nutzer hat dabei nicht nur Zugriff auf die Dienste der eigenen Stadt. Jede andere Stadt in der Community ist automatisch in der App verfügbar und lässt sich auf Wunsch auswählen, zusätzliche Downloads sind nicht mehr nötig. Manipulationen bei Umfragen könne, so Heiders Antwort auf Arndt Kuhns (Grüne) Befürchtung, gegengesteuert werden, „durch offene Fragen, die ausschließlich an die Bürger der Stadt gerichtet sind“.