Entscheidung der Politik In Bornheim gibt es drei verkaufsoffene Sonntage in diesem Jahr

Bornheim · Die Bornheimer Politik hat entscheiden: Es soll drei verkaufsoffene Sonntage in diesem Jahr geben, zwei in Bornheim-Ort, einen in Hersel. In der Vergangenheit hatte es auch in Bornheim mehrfach großeren Ärger um die sonntägliche Öffnung gegeben.

02.05.2024 , 17:18 Uhr

Unter anderem zur Bornheimer Großkirmes mit Gewerbeschau sollen die Geschäfte in Bornheim öffnen dürfen. Archivfoto: Reuter Foto: Petra Reuter

Von Susanne Träupmann