Eisenbahn-Amateur-Club Bonn/Sechtem Modellbahner halten seit 75 Jahren den Fahrplan ein

Seit 2009 beschäftigen sich die 28 Mitglieder wieder mit dem Anlagenbau, aktuell arbeiten sie an zwei Anlagen der Spurweiten HO und N. So zum Beispiel am Bonner Bahnhof aus den 50er Jahren. Dort fehlen noch einige Gleise, von den Häusern, die seinerzeit unmittelbar am Bahnhof standen, steht noch kein einziges, auch die Schienen für die Straßenbahnlinie, sind noch nicht aufgebaut. Das Gebäude ist größer und nicht so gedrungen wie die Version im Erdgeschoss. Für den ersten Vorsitzenden Werner Radwanski, seit 14 Jahren Mitglied, sind bis heute die Technik, das Basteln und das gemeinsame Werkeln faszinierend.