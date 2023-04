Nachwuchs in der Kommunalpolitik Weiblich, ledig, jung: Elisa Färber ist neue Vorsitzende der FDP Bornheim

Färber hat damit innerhalb ihrer Partei eine steile Karriere hingelegt. Ihre Liebe zur Politik entdeckte sie erst 2015, als Studentin für Geschichte und Kunstgeschichte an der Universität Bonn, wo sie sich der liberalen Hochschulgruppe anschloss. „Relativ schnell wurde ich Vorsitzende der Bonner Jungliberalen, 2017 trat ich dann in Bonn auch in die FDP ein“, erzählt sie. Seit 2019 ist sie Geschäftsführerin der Bornheimer FDP-Fraktion. Darüber hinaus engagierte sie sich in den vergangenen drei Jahren als sachkundige Bürgerin im Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt. Parallel war Färber seit 2017 als stellvertretende Vorsitzende im Stadtjugendring – zunächst gemeinsam mit Dominic Pinsdorf, seit 2022 mit Sarah El-Zayat – aktiv. Ein Amt, das sie bei der nächsten Wahl abgeben wird. Denn ihre Tage sind gefüllt mit Parteiarbeit und einer 40-Stunden-Woche in ihrer Ausbildung zur Immobilienkauffrau, die sie gerade in St. Augustin absolviert.