Beitrag zum Energiesparen : Stadt Bornheim dreht das warme Wasser in den Turnhallen ab

In den Bornheimer Turnhallen kann ab sofort nur noch kalt geduscht werden. Foto: DPA

Bornheim Die Stadt Bornheim zieht erste Konsequenzen aus der Energiekrise. Eine entsprechende E-Mail zu Duschen in Turnhallen haben örtliche Vereinsvertreter erhalten. Auch auf Kreisebene machen sich die Verantwortlichen Gedanken zum Energiesparen.

In den Bornheimer Turnhallen kann ab sofort nur noch kalt geduscht werden. Das geht aus einer E-Mail der Stadtverwaltung an Vertreter von Bornheimer Vereinen hervor, die dem General-Anzeiger vorliegt. Damit reagiert die Stadt auf die Verknappung der Gaslieferungen sowie steigenden Energiepreisen. Das Abstellen des Warmwassers sei ein Ansatz, um einen „deutlichen Beitrag zum Einsparen von Energie zu leisten“, heißt es in der E-Mail weiter. Ausnahmen von dieser Regelung seien bei Turnieren und Meisterschaftsspielen möglich.

Eine Anfrage des General-Anzeigers zu weiteren Hintergründen der Regelung und deren Umsetzung und Auswirkungen konnte die Stadt Bornheim am Donnerstag nicht beantworten. Ein Sprecher der Stadt kündigte Erläuterungen für Freitag an.

Sondersitzung von Landrat und den Bürgermeistern

Gedanken übers Energiesparen machen sich aber nicht nur die Verantwortlichen in Bornheim. So teilte der Rhein-Sieg-Kreis am Donnerstag mit, dass sich Landrat Sebastian Schuster und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der 19 kreisangehörigen Städte und Gemeinden am Mittwoch zu einer Sondersitzung getroffen haben, um das weitere Vorgehen zu besprechen. „Der Rhein-Sieg-Kreis und seine Kommunen gehen gemeinsam die nächsten Schritte, um sich auf mögliche weitere Energie-Einschränkungen ab dem kommenden Herbst vorzubereiten“, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung.

In der kommenden Woche werde der bereits im Frühjahr auf Initiative des Kreises und der Kommunen ins Leben gerufene „Runde Tisch Energieversorgung“ als Arbeitskreis in die nächste Beratungsrunde gehen, so der Kreis weiter. Mitglieder seien Vertreter der Kreisverwaltung, Vertreter aus der Runde der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie von Energieversorgungsunternehmen im Rhein-Sieg-Kreis und weitere Expertinnen und Experten.

Kreis appelliert an die Bürgerinnen und Bürger

Ziel für die nächste Beratung sei es unter anderem, einheitliche Regeln zum Energiesparen für kommunale Einrichtungen zu treffen, so die Kreisverwaltung weiter. Dabei gehe es beispielsweise um das Absenken der Temperaturen in den städtischen Gebäuden. Ebenso soll es um mögliche Hilfen für sensible Einrichtungen wie Alten- und Pflegeeinrichtungen gehen.