Bau von Windrädern in Bornheim „Das hat nichts mit Vernunft zu tun“

Ein Sommernachmittag in den Feldern bei Rösberg und Hemmerich. Michael Peters führt über die Wege, die an Wiesen und Feldern vorbeiführen. Das Zirpen von Grillen ist zu hören, und dann zeigt Peters in die Luft. Ein Vogel hebt sich dunkel von den wenigen weißen Wolken ab, die am blauen Himmel zu sehen sind. Eine Feldlerche? Vielleicht.