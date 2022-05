Tiere auf der Kreuzung : Entenküken lösen Polizeieinsatz in Roisdorf aus

Entenküken lösen Polizeieinsatz in Roisdorf aus

Bornheim-Roisdorf Eine Entenfamilie mitten auf der Kreuzung hat in Roisdorf einen Polizeieinsatz ausgelöst. Auch die Feuerwehr musste ausrücken.

Daher hat es die Polizeibeamten sicher gefreut, dass es bei ihrem jüngsten Einsatz in Roisdorf nicht um schräge Vögel, sondern um flauschiges Federvieh ging. „Hier ist eine Entenfamilie mitten auf der Kreuzung“, meldete ein Autofahrer am Mittwochnachmittag der Bonner Polizei. Die Kreuzung L118/L183 zwischen Roisdorf und Hersel ist eine viel befahrene, gerade im Berufsverkehr, und daher nicht ganz ungefährlich, insbesondere für leicht übersehbare Entenküken.

Beamte finden acht verschreckte Küken vor

So schickte die Polizeizentrale einen Streifenwagen nach Roisdorf. Die Beamten fanden acht verschreckte Küken vor, die im Straßengraben gelandet waren und nicht mehr die Böschung hochkamen. Die Entenmutter watschelte immer noch auf der Straße umher, während die Autos vorsichtig um sie herumkurvten.

Die Polizisten organisierten in einem Betrieb unmittelbar an der Kreuzung einen Karton, in den sie die Küken steckten. Für die Entenmutter baten sie die Bornheimer Feuerwehr um Hilfe. Die Wehrleute verfügen für Tierrettungen über allerlei Gerätschaften wie etwa über Kescher. Doch der nutzte nichts, wie der stellvertretende Leiter der Löscheinheit Hersel, Wilfried Nork, berichtet. Näherte sich ein Feuerwehrmann mit dem Kescher, watschelte die Mutter aufgeregt davon.