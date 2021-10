Entscheidung des Gewerbevereins : Bornheimer Weihnachtsmarkt fällt aus

Der Bornheimer Weihnachtsmarkt fällt auch in diesem Jahr aus. ( Archivfoto) Foto: Roland Kohls

Bornheim Coronabedingt hat der Bornheimer Gewerbeverein den Weihnachtsmarkt im Bornheimer Zentrum abgesagt. Weihnachtliche Atmosphäre soll es aber dennoch geben. Das ist geplant.

Der Bornheimer Weihnachtsmarkt fällt auch in diesem Jahr coronabedingt aus. Das teilte der Gewerbeverein Bornheim am Mittwoch auf seiner Internet- sowie auf seiner Facebookseite mit. Traditionell findet der vom Gewerbeverein veranstaltete Markt am ersten Adventssonntag statt.