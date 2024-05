GA-Bericht weckt Erinnerungen Kloppereien und Klammerblues in Bornheimer Discos

Eine bunte Sammlung früherer Eintrittskarten vom „Old Germany“ hat sich Willi Hermann (59) aufbewahrt. Immerhin sei es in der ersten Hälfte der 80er Jahre immer wieder ein „Highlight“ für ihn gewesen, samstagabends zum Tanzen in die damalige Walberberger Disco zu gehen, erzählt der Rösberger. Die grenzte an die Gaststätte „Zum alten Kurfürsten“ an der Hauptstraße, deren Name und Außenansicht auf den Karten abgedruckt ist. Als er den GA-Bericht über frühere Clubs im Vorgebirge las, fielen Lokalhistoriker Hermann die Erinnerungsstücke wieder ein, zu denen auch zwei „Verzehrskarten“ aus dem Roisdorfer „Weekend“ sowie eine Eintrittskarte ins Heimerzheimer „Kiwi“ zählen.